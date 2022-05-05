Житель Калужской области перевел мошенникам 2,6 миллиона рублей

Житель Боровского района стал очередной жертвой мошенников. В четверг, 5 мая, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он рассказал, что деньги клиента якобы хотят украсть. Чтобы их защитить, нужно оформить кредит и перевести полученные средства на специальный счет.

Доверчивый калужанин все это сделал и перевел мошенникам 2,6 миллиона рублей.

После этого лжебанкир перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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