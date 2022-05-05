Полицейские нашли у калужанина больше двух килограммов наркотиков

Житель Калужской области задержан по подозрению в торговле наркотиками. Об этом в четверг, 5 мая, сообщили в региональном управлении МВД.

В доме мужчины и в тайниках, которые он организовал, изъято более двух килограммов различных наркотиков.

Как считает следствие, запрещенные вещества предназначались для продажи.

Калужанину грозит до 20 лет лишения свободы.

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