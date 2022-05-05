В Калужской области мужчина застрелил родственника и закопал тело во дворе многоэтажки

В ночь на среду, 4 мая, в городе Киров Калужской области произошло убийство. Подробности сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, около подъезда жилого дома на улице Пролетарский мужчина поссорился с братом жены и застрелил его из охотничьего ружья.

- Тело погибшего злоумышленник закопал на придомовой территории многоэтажного дома, - сообщили следователи. - Там оно было обнаружено следователями в ходе осмотра места происшествия.

На допросе мужчина признался в убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

- Подозреваемый сообщил, что поссорился с женой. На помощь женщине прошел ее брат, конфликт с которым закончился убийством, - рассказали в СК.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.