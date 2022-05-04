В Калужской области два человека задержаны за печать фальшивых денег

Двоих жителей Калужской области подозревают в изготовлении фальшивых купюр в 2000 рублей. В среду, 4 мая, о задержании мужчин сообщили в пресс-службе МВД России.

Как считает следствие, через закладки они сбывали поддельные деньги покупателям в даркнете.

В 19 таких тайниках на территории Калужской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Курской областей и Краснодарского края нашли 190 фальшивых двухтысячных купюр.

Один из подозреваемых заключен под стражу, второго отпустили под подписку о невыезде. Продолжается расследование уголовного дела.

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