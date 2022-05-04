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Калужанка отдала мошеннице 40 тысяч рублей за снятие порчи

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.05.2022 11:23 1 441
Калужанка отдала мошеннице 40 тысяч рублей за снятие порчи

В Калуге мошенница на улице обманула девушку, предложив снять порчу. В среду, 4 мая, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, 60-летняя женщина подошла к незнакомой девушке и рассказала, что у той на кольца наложена порча, а снять проклятие поможет особый ритуал. Молодую калужанку попросили снять украшения и завернуть в платок. После выполнения ритуала девушка получила назад платок, но колец там не нашла. Вместо них лежали монеты.

Ущерб оценили в 40 тысяч рублей.

Предполагаемую виновницу позже задержали у нее дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

 

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.05.2022 11:23 1 441
Тэги: криминал полиция
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