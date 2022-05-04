Житель Калужской области отдал мошенникам 1,8 миллиона рублей, пытаясь заработать на бирже

Житель Козельского района стал очередной жертвой мошенников. Об этом случае в среду, 4 мая, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Мужчина увидел в интернете объявление о заработке на бирже. Он оставил заявку, и с ним связался оператор. Калужанин вложил небольшую сумму, и вскоре в личном кабинете начала отображаться прибыль. После этого мужчина взял несколько кредитов и вложил в эту биржу 1,8 миллиона рублей.

Однако вывести средства так и не смог. Мошенники перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело.

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