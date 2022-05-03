Влюбленный житель Калужской области избивал девушку черенком от лопаты

В полицию обратилась жительница Думиничского района с просьбой принять меры к бывшему сожителю, угрожавшему ей убийством.

Женщина несколько месяцев проживала в гражданском браке. На протяжении этого времени мужчина злоупотреблял спиртными напитками, нигде не работал. Женщине надоела такая ситуация, и она решила прекратить общение.

Однако через некоторое время мужчина пришел выяснить отношения. В ходе разговора произошел конфликт, и он нанес бывшей сожительнице не только удары рукой по лицу, но и, взяв черенок от лопаты, ударил им женщину несколько раз. Избиение продолжалось несколько минут. Потерпевшей удалось вырваться и укрыться в доме.

В дальнейшем мужчина вновь пришел к дому и стал требовать открыть ему дверь. Опасаясь за свою жизнь, женщина вызвала полицию.

Ведется расследование.

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