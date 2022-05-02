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В калужском баре ударили посетителя бутылкой по голове

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.05.2022 09:45 0 324
В калужском баре ударили посетителя бутылкой по голове

В дежурную часть УМВД России по городу Калуге поступило заявление от местного жителя о причинении ему телесных повреждений.

Он находился в баре за своим столиком. В это время подошел неизвестный ему мужчина и нанес удар в область головы стеклянной бутылкой. После этого незнакомец скрылся.

Правоохранители установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался 28–летний ранее судимый местный житель.

Подозреваемый, также стал участником конфликта между, произошедшем на улице неподалеку от развлекательного заведения. Вернувшись в помещение, фигурант увидел мужчину, который, как ему показалось, был похож на одного из его оппонентов. Взяв стеклянную бутылку с соседнего стола, нанес удар по голове калужанину.

Согласно судебно-медицинской экспертизе, причиненные потерпевшему телесные повреждения квалифицируются как легкий вред здоровью.

Согласно действующему законодательству санкция статьи за совершение данного преступления предусматривает наказание в виде ареста сроком до 4-х месяцев.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.05.2022 09:45 0 324
Тэги: криминал
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