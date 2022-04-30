В Калуге иностранцу за 90 тысяч рублей продали сломанный дешевый телефон

Живущий в Калуге иностранец стал очередной жертвой мошенников. В субботу, 30 апреля, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Мужчина нашел в интернете объявление о продаже телефона за 90 тысяч рублей и договорился о покупке. Деньги он перевел продавцу, а тот выслал смартфон транспортной компанией.

Но при получении иностранца ждал неприятный сюрприз. Вместо желанного аппарата ему прислали сломанный дешевый мобильник. Продавец на связь выходить перестал.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Продолжается расследование.

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