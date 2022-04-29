В Калужской области суд оправдал женщину, убившую знакомого

В Калужской области 46-летнюю жительницу Малоярославецкого района оправдали по делу о превышении самообороны. Подробности 28 апреля сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов.

Инцидент произошел еще летом 2020 года.

Знакомый женщины был сильно пьян, устроил скандал и начал ее бить, оскорблять и грозить убить. Подсудимая ударила его ножом по руке. После этого он облил террасу дома бензином и грозил поджечь. Женщина дважды выстрелила в него из пневматической винтовки, но знакомый продолжал двигаться на нее с топором. После этого был сделан третий выстрел. Мужчина скончался от полученных травм.

Суд признал женщину невиновной, так как она не превысила пределов самообороны.

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