Калужанка украла у банка миллион рублей

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 32-летней женщины, которую подозревают в краже денег у банка. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, калужанка через мобильное приложение каким-то образом получила доступ к управлению счетом банка и перевела на свой счет миллион рублей. Подробности в полиции не раскрывают.

Потом женщина сняла наличные и часть успела потратить.

За подобное преступление калужанке грозит до 10 лет лишения свободы.

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