В Обнинске таксист битой избил пассажира

В Обнинске 31-летнего таксиста приговорили к пяти годам лишения свободы за нападение на пассажира. В четверг, 28 апреля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Конфликт произошел в октябре прошлого года. Таксист вез пассажира, по какой-то причине разозлился на него, достал биту и ударил клиента по голове.

У пострадавшего зафиксированы тяжкие травмы.

Отбывать наказание виновник будет в колонии общего режима.

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