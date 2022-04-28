В Калуге продавец присвоила из кассы 100 тысяч рублей

На продавца одного из магазинов Калуги завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». В четверг, 28 апреля, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, 37-летняя женщина не выдавала покупателям чеки, а потом, зная код администратора, удаляла из списка уже оплаченные товары. Деньги из кассы она забирала себе.

Общий ущерб оценивается примерно в 100 тысяч рублей.

Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.

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