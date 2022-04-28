В Калужской области мужчина пытался проводом задушить подругу

В Сухиничском районе Калужской области местный житель подозревается в угрозе убийством женщине, с которой живет. В четверг, 28 апреля, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия пара поссорилась, и мужчина ударил подругу по лицу, намотал ей на шею провод и начал душить.

В какой-то момент нападавший все-таки ослабил хватку, женщина его оттолкнула и выбежала на улицу.

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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