В Калуге бизнесмен потерял 13 миллионов рублей при покупке растительного масла
В Калуге полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Жертвой стал местный бизнесмен.
По версии следствия, он нашел в интернете предложение о продаже растительного масла по привлекательной цене. Мужчина созвонился с продавцом, договорился о поставке и перевел 13 миллионов рублей.
После этого собеседник перестал выходить на связь. Товар в Калугу так и не поступил.
Расследование уголовного дела сейчас продолжается.
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