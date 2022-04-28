В Калуге бизнесмен потерял 13 миллионов рублей при покупке растительного масла

В Калуге полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество». Жертвой стал местный бизнесмен.

По версии следствия, он нашел в интернете предложение о продаже растительного масла по привлекательной цене. Мужчина созвонился с продавцом, договорился о поставке и перевел 13 миллионов рублей.

После этого собеседник перестал выходить на связь. Товар в Калугу так и не поступил.

Расследование уголовного дела сейчас продолжается.

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