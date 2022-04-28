В Калуге агрессивного покупателя задержали в торговом центре

В одном из торговых центров Калуги посетитель устроил скандал. Мужчину задержали, сообщили утром в четверг, 28 апреля, в региональном управлении Росгвардии.

По предварительным данным, 38-летний калужанин ругался матом, вел себя агрессивно по отношению к другим людям, а также ударил одного из охранников по животу.

В носке у нарушителя нашли сверток с подозрительным растительным веществом серо-зеленого цвета. Оно отправлено на экспертизу.

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