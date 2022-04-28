В Калужской области 47-летний мужчина убил знакомого за то, что от того исходило зло

Убийство произошло в поселке Товарково Дзержинского района. Вечером 27 апреля об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По версии следствия, 47-летний местный житель пришел в квартиру знакомого и четыре раза ударил его двумя ножами и осколком разбитой банки. Пострадавший умер от полученных травм.

- Подозреваемый вину в совершении преступления признает в полном объеме, поясняя, что желал смерти потерпевшему, поскольку от него исходило зло, - прокомментировали в Следственном комитете.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела. Предполагаемому виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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