Двое молодых калужан жестоко избили прохожего

В Калуге двое молодых людей, которым исполнилось только по 20 лет, рискуют оказаться в колонии на 12 лет. Их обвиняют в избиении мужчины, сообщили в среду, 27 апреля, в прокуратуре Калужской области.

Как выяснило следствие, в июле прошлого года обвиняемые были пьяны и избили прохожего на улице Буровой в поселке Резвань. У пострадавшего зафиксированы тяжкие травмы.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.

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