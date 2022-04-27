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В Калужской области 53-летний мужчина задержан за убийство жены

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 27.04.2022 16:16 0 209
В Калужской области 53-летний мужчина задержан за убийство жены

В Боровске 53-летнего мужчину подозревают в избиении до смерти своей жены. О возбуждении уголовного дела в среду, 27 апреля, сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По версии следствия, пара поссорилась, и мужчина избил жену. Потом он ушел спать, а утром нашел супругу мертвой.

По предварительным данным, смерть женщины наступила от тупой травмы головы.

Подозреваемый задержан. Он утверждает, что избил жену, но смерти ей не причинял.

Сейчас продолжается расследование.

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Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 27.04.2022 16:16 0 209
Тэги: криминал следственный комитет
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