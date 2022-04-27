В Калужской области 54-летний мужчина задержан за поджог дома соседа
В Кировском районе Калужской области 54-летний мужчина пытался поджечь дом соседа, но огонь удалось вовремя потушить. В среду, 27 апреля, региональное управление МВД сообщило о возбуждении уголовного дела по статье «Самоуправство».
По версии следствие, конфликт возник из-за денежного долга.
Сейчас продолжается расследование.
Предполагаемому виновнику грозит до пяти лет лишения свободы.
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