Житель Калужской области стал жертвой 20-летнего мошенника, пытаясь заказать проститутку

В Калужской области житель Дзержинского района пытался заказать проститутку, но стал жертвой мошенников. В среду, 27 апреля, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Он нашел объявление в интернете, позвонил и перевел в качестве предоплаты 2 тысячи рублей.

Чуть позже собеседник попросил о новом переводе – на проезд девушки и за некую страховку. В общей сложности калужанин перевел 17 тысяч рублей. А потом на связь с ним выходить перестали.

Подозреваемого удалось задержать. Это 20-летний житель другого региона. Он находится под подпиской о невыезде. По уголовной статье молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

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