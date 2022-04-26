Житель Калужской области задолжал алиментов на 580 тысяч рублей

В Тарусском районе местный житель задолжал 580 тысяч рублей по алиментам. О возбуждении уголовного дела во вторник, 26 апреля, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Ранее этого человека по административной статье приговорили к 20 часам обязательных работ. Но деньги ребенку он так и не вернул.

Теперь должнику грозит до года лишения свободы.

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