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Калужанку осудили за использование банковской карты, найденной в песочнице

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.04.2022 15:03 0 300
Калужанку осудили за использование банковской карты, найденной в песочнице

В Обнинске городской суд вынес приговор 35-летней женщине из Белоусово, которую признали виновной в краже. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, маленький сын виновницы нашел в песочнице чужую банковскую карту. Женщина не стала относить ее в банк, а начала оплачивать свои покупки. 

Через некоторое время владелец карты ее заблокировал, а преступницу нашли.

Суд приговорил калужанку к трем годам лишения свободы с отсрочкой, пока ребенку не исполнится 14 лет.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.04.2022 15:03 0 300
Тэги: криминал
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