Калужанку осудили за использование банковской карты, найденной в песочнице

В Обнинске городской суд вынес приговор 35-летней женщине из Белоусово, которую признали виновной в краже. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в прокуратуре Калужской области.

По версии следствия, маленький сын виновницы нашел в песочнице чужую банковскую карту. Женщина не стала относить ее в банк, а начала оплачивать свои покупки.

Через некоторое время владелец карты ее заблокировал, а преступницу нашли.

Суд приговорил калужанку к трем годам лишения свободы с отсрочкой, пока ребенку не исполнится 14 лет.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.