В Калужской области 54-летнего мужчину до смерти избили за электрическую плитку

В одном из общежитий города Сухиничи до смерти избили 54-летнего мужчину. Во вторник, 26 апреля, о возбуждении уголовного дела сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

По предварительным данным, погибший вел асоциальный образ жизни. В один из дней он перенес электрическую плитку из общей кухни к себе в комнату. Это не понравилось 46-летнему соседу. Он избил оппонента.

Вскоре 54-летний мужчина от полученных травм скончался в районной больнице.

Предполагаемому виновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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