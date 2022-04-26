В Калужской области 23-летнего мужчину осудили на 10 месяцев колонии за езду в пьяном виде

В Калужской области очередного водителя осудили за повторную езду на автомобиле в нетрезвом виде. Во вторник, 26 апреля, об этом сообщили в прокуратуре региона.

Виновником оказался 23-летний мужчина из Спас-Деменского района. В январе нынешнего года он повторно попался пьяным на дороге.

Его отправили в колонию-поселение на 10 месяцев. Кроме того, после освобождения мужчине запрещено управлять транспортом в течение трех лет.

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