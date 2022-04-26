В Калуге женщина фиктивно зарегистрировала в квартире 20 мигрантов
В Калуге местную жительницу подозревают в фиктивной постановке на учет мигрантов. Во вторник, 26 апреля, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.
По версии следствия, женщина за деньги зарегистрировала в квартире 20 иностранцев, но там они на самом деле не жили.
Подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы.
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