В Калуге женщина фиктивно зарегистрировала в квартире 20 мигрантов

В Калуге местную жительницу подозревают в фиктивной постановке на учет мигрантов. Во вторник, 26 апреля, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, женщина за деньги зарегистрировала в квартире 20 иностранцев, но там они на самом деле не жили.

Подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы.

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