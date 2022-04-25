В Калуге двое мужчин ворвались в квартиру к женщине и забрали шесть миллионов рублей

В Калуге полицейские задержали двоих мужчин, которых подозревают в разбое. Одному из них 42 года, другому 30, сообщили в понедельник, 25 апреля, в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, мужчины знали, что в квартире у женщины хранится крупная сумма. Под видом курьеров они зашли в подъезд и постучали в дверь. Когда хозяйка открыла, ее оттолкнули. Угрожая женщине ножом, преступники потребовали выдать все деньги. В итоге калужанка лишилась шести миллионов рублей.

Подозреваемые задержаны. Уголовное дело возбуждено по статье «Разбой».

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