Мошенник украл у калужского пенсионера 270 тысяч рублей

В Калуге пожилой мужчина стал очередной жертвой телефонных мошенников. В понедельник, 25 апреля, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Пенсионеру позвонил мужчина, представился сотрудником социальной службы и рассказал о новой социальной выплате. Для ее получения якобы нужны данные банковской карты. Пенсионер поверил и все продиктовал. А потом обнаружил, что со счета списали 270 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».

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