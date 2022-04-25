В Калуге торговца наркотиками осудили на семь лет

Районный суд приговорил 29-летнего жителя Калуги к семи годам лишения свободы за попытку продать наркотики. В понедельник, 25 апреля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Мужчина вступил в преступную группу и получил от руководителя партию наркотиков, а потом разместил их в разных закладках. Но до покупателей запрещенные вещества не дошли, их изъяли полицейские.

Отбывать наказание виновник будет в колонии строгого режима.

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