В Калужской области на 10 лет осужден мужчина, избивший мать и ударивший полицейского

Суд вынес приговор жителю Барятинского района, которого признали виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции. В понедельник, 25 апреля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Участковый прибыл, так как пьяный мужчина избил свою мать. В отделение виновник ехать не захотел, схватил полицейского за форму и несколько раз ударил по руке.

За это мужчину отправили в колонию общего режима на 10 лет.

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