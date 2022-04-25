В Калуге 40-летнего мужчину осудили на семь лет за попытку убийства в хостеле

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе в Калуге присяжные районного суда признали 40-летнего мужчину виновным в попытке совершить убийство. А в понедельник, 25 апреля, стал известен окончательный приговор. Преступника приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Конфликт между виновником и его знакомым произошел в январе 2021 года в хостеле на улице Прирельсовой. Мужчина избил знакомого и ударил ножом.

Врачам удалось спасти пострадавшего. Скорую и полицию вызвали сотрудники хостела.

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