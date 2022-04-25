Задержана женщина, обманувшая пятерых жителей Калуги на крупную сумму

Калужским полицейским удалось задержать в соседнем регионе женщину, которую подозревают в соучастии в телефонном мошенничестве. В понедельник, 25 апреля, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

По версии следствия, мошенники звонили калужанам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что их близкие совершили преступление. Преступники просили деньги, чтобы якобы не возбуждать уголовное дело.

Пятеро калужан таким способом передали в сумме миллион рублей и тысячу долларов.

Задержать удалось женщину-курьера, которая приезжала за деньгами. Ее соучастников ищут.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.