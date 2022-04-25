У жителя Калужской области нашли крупную партию наркотиков в гараже

В Калужской области у местного жителя нашли 755 граммов марихуаны. В понедельник, 25 апреля, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Запрещенное вещество мужчина хранил в гараже.

Как полагает полиция, калужанин не собирался продавать наркотики, а использовал их сам.

Возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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