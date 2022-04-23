Житель Калуги попался мошенникам, пытаясь заказать проститутку

В Калуге очередной мужчина стал жертвой мошенников, пытаясь организовать встречу с проституткой. В субботу, 23 апреля, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, калужанин нашел объявление в интернете, созвонился с девушкой и поехал на место. По дороге она позвонила и попросила перевести деньги заранее. Потом сказала, что нужен еще один платеж: якобы первый не прошел. Сделав и это, мужчина так и не дождался сообщения с точным адресом. Он попросил вернуть деньги, но после этого получил звонок уже от мужчины с угрозами.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Виновников ищут.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.