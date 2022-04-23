Главная Новости Криминал
Цены История Калуги Клиника года Своё Калуга Афиша Статьи

Житель Калуги попался мошенникам, пытаясь заказать проститутку

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.04.2022 08:45 0 257
Житель Калуги попался мошенникам, пытаясь заказать проститутку

В Калуге очередной мужчина стал жертвой мошенников, пытаясь организовать встречу с проституткой. В субботу, 23 апреля, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, калужанин нашел объявление в интернете, созвонился с девушкой и поехал на место. По дороге она позвонила и попросила перевести деньги заранее. Потом сказала, что нужен еще один платеж: якобы первый не прошел. Сделав и это, мужчина так и не дождался сообщения с точным адресом. Он попросил вернуть деньги, но после этого получил звонок уже от мужчины с угрозами.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Виновников ищут.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 23.04.2022 08:45 0 257
Тэги: криминал полиция
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Зачем накручивать показатели в Телеграм
Крематорий или кладбище: как похоронить умершего?
Телескопические подъемники: как выбирать?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru