В Калуге 40-летний мужчина признан виновным в попытке убить знакомого в хостеле

В Калуге присяжные районного суда признали 40-летнего мужчину виновным в попытке совершить убийство. В пятницу, 22 апреля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Конфликт между виновником и его знакомым произошел в январе 2021 года в хостеле на улице Прирельсовой. Мужчина бил знакомого по голове и животу.

Врачам удалось спасти пострадавшего. Скорую и полицию вызвали сотрудники хостела.

На следующей неделе ожидается приговор суда, которым виновнику будет назначено наказание.

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