В Калужской области женщина получила 600 тысяч рублей на несуществующего ребенка

Как мы уже рассказывали, в Малоярославецком районе возбудили уголовное дело в отношении 37-летней женщины, которая купила поддельное свидетельство о рождении ребенка и на его основании в течение года получила различные выплаты. В этом же районе выявлен еще один такой случай, сообщили 22 апреля в прокуратуре Калужской области.

Если первая женщина успела получить 380 тысяч рублей, то вторая – 600 тысяч.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество при получении выплат». Предполагаемой виновнице грозит до шести лет колонии.

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