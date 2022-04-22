В Калужской области 53-летний мужчина задержан за кражу из соседского дома

В одной из деревень Козельского района из частного дома украли продукты, а с участка – стройматериалы и запчасти. По подозрению в совершении преступления задержан местный житель, которому 53 года, сообщили в пятницу, 22 апреля, в УМВД по Калужской области.

По версии следствия, он пошел на кражу, потому что испытывал неприязненные отношения к соседу.

Ущерб оценили в 54 тысячи рублей.

Пострадавший не сразу заметил пропажу, так как постоянно живет в Обнинске.

Предполагаемому виновнику грозит до шести лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.