В Калужской области вынесен приговор убийцам беспомощного старика

На прошлой неделе мы рассказывали, что суд присяжных признал 60-летнего жителя Санкт-Петербурга и 40-летнего мужчину из Спас-Деменского района виновными в убийстве 82-летнего пенсионера. А в пятницу, 22 апреля, Калужский областной суд вынес приговор.

Зять убитого пожилого мужчины получил 13 лет колонии, его сообщник – 12 лет, сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Напомним, 60-летний мужчина не хотел присматривать за беспомощным стариком и нанял соседа, чтобы убить тестя. Один держал старика за ноги, а другой душил.

Отбывать наказание убийцы будут в колонии строгого режима.

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