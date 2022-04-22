В Калужской области иностранцу грозит 15 лет колонии за избиение до смерти своей подруги и сексуальное надругательство

В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего гражданина Украины, жившего в Людиново. В пятницу, 22 апреля, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Преступление произошло 7 января. По версии следствия, обвиняемый был пьян и на почве ревности избил женщину, с которой жил. После этого он совершил насильственные действия сексуального характера. От травм женщина умерла.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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