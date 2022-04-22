Жители Калужской области устроили драку на кладбище

В Малоярославецком районе Калужской области полиция возбудила уголовное дела после конфликта на кладбище. В пятницу, 22 апреля, об этом сообщило региональное управление МВД.

По предварительным данным, двое соседей убирали могилы своих родственников и поссорились. Завязалась драка. Один из них упал, а второй продолжал бить оппонента руками и ногами.

Соседей разняли очевидцы. Но позже более пострадавшему мужчине понадобилась медицинская помощь.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание – восемь лет лишения свободы.

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