Житель Калуги отдал мошенникам 650 тысяч рублей, пытаясь заработать на бирже

Мужчина из Калуги стал очередной жертвой мошенников и потерял 650 тысяч рублей, сообщили в пятницу, 22 апреля, в управлении МВД по Калужской области.

Калужанин увидел в интернете сайт, предлагавший заработать, размещая деньги на виртуальной бирже. Мужчина заполнил анкету, с ним связались менеджеры. В личном кабинете отображалась сумма, которую якобы уже удалось заработать.

Но когда инвестор попытался вывести средства, ничего не вышло, мошенники перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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