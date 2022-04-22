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Житель Калуги отдал мошенникам 650 тысяч рублей, пытаясь заработать на бирже

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.04.2022 10:41 0 271
Житель Калуги отдал мошенникам 650 тысяч рублей, пытаясь заработать на бирже

Мужчина из Калуги стал очередной жертвой мошенников и потерял 650 тысяч рублей, сообщили в пятницу, 22 апреля, в управлении МВД по Калужской области.

Калужанин увидел в интернете сайт, предлагавший заработать, размещая деньги на виртуальной бирже. Мужчина заполнил анкету, с ним связались менеджеры. В личном кабинете отображалась сумма, которую якобы уже удалось заработать.

Но когда инвестор попытался вывести средства, ничего не вышло, мошенники перестали выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

 

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 22.04.2022 10:41 0 271
Тэги: криминал полиция
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