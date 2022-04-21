Обвиняемого в организации незаконной миграции калужанина задержали в Армении

В Калужской области 33-летнего мужчину обвиняют в незаконной организации миграции. В четверг, 21 апреля, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, мужчина брал деньги с иностранцев за фиктивную регистрацию в квартирах города Сосенский Козельского района.

Таким способом документы для жизни в России получили 30 человек из Украины, Молдовы, Армении и Азербайджана.

Когда мужчиной заинтересовалось следствие, он выехал в Армению. Но там его удалось задержать. Сейчас обвиняемый доставлен в калужский СИЗО.

Предполагаемому виновнику грозит до семи лет лишения свободы.

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