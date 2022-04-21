В Калужской области 46-летний мужчина признался в убийстве своего брата

В доме на улице Ленина в Тарусе 19 апреля нашли тело 40-летнего мужчины. По версии следствия, его убил собственный брат, сообщили в четверг, 21 апреля, в управлении Следственного комитета по Калужской области.

40-летний погибший скончался от закрытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа.

- На следующий день в полицию с явкой с повинной явился 46-летний брат погибшего, - прокомментировали в СК. - Он пояснил, что 18 апреля в ходе конфликта нанес брату смертельные телесные повреждения. В момент событий оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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