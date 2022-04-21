В Обнинске пенсионер перечислил мошенникам два миллиона рублей

В Обнинске пожилой мужчина стал очередной жертвой мошенников. В четверг, 21 апреля, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Преступник связался с пенсионером по телефону и представился сотрудником правоохранительных органов. Он пояснил, что у мужчины пытаются украсть деньги с банковского счета. Чтобы их сохранить, звонивший попросил снять всю сумму и перечислить на временные счета.

Обнинец так и сделал. Работникам банка в отделении он ничего не сказал, забрал два миллиона рублей и перевел мошеннику.

Только после этого мужчина понял, что его обманули. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество», сейчас ведется расследование.

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