В Калуге работника страховой компании обвиняют в растрате

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении сотрудника страховой компании по статье «Присвоение или растрата». В четверг, 21 апреля, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По версии следствия, с помощью учетных данных своих коллег мужчина оформлял полисы клиентам, но деньги в кассу не вносил, а оставлял себе.

Общая сумма ущерба по десяти случаям превысила 50 000 рублей.

Предполагаемому виновнику грозит до шести лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.