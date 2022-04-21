В Обнинске ссора мужа и жены привела к возбуждению уголовного дела

В Обнинске мужчина получил ножевые ранения в ходе конфликта с женой. В четверг, 21 апреля, УМВД по Калужской области сообщило о возбуждении уголовного дела.

По версии следствия, женщина вернулась домой и увидела, что муж выпивает. Началась ссора, мужчина вел себя агрессивно. Когда жена начала мыть посуду, муж ее толкнул. И она ударила его находившимся в руках ножом.

Увидев кровь, предполагаемая виновница вызвала скорую и полицию. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

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