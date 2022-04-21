Жителя Калужской области осудили на четыре года за удар человека по голове лопатой

В Боровском районе 34-летнего мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью другому человеку. В четверг, 21 апреля, об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

Как установил суд, в августе прошлого года виновник в ходе конфликта ударил оппонента по голове штыковой лопатой.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.