В Калужской области работнице управляющей компании три месяца не выплачивали зарплату

В Обнинске возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работнице управляющей компании. В среду, 20 апреля, об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

- Руководством управляющей компании не выплачена заработная плата работнице за январь, февраль и март 2022 года, - подчеркнули в СК. - За этот же период компания, в нарушение закона, израсходовала имеющиеся на счетах денежные средства, в разы превышающие сумму задолженности, на другие нужды.

После вмешательства следователей задолженность погасили. Но расследование уголовного дела продолжается.

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