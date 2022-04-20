В Обнинске 29-летний мужчина с ножом напал на прохожего

В Обнинске полицейские задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в разбойном нападении. В среду, 20 апреля, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

По предварительным данным, он вышел из кафе, увидел незнакомого человека с телефоном в руках, достал из кармана нож и с угрозами начал требовать отдать ему мобильник.

Прохожий отдал телефон. Позже преступник сдал его в ломбард, сообщили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Подозреваемому грозит до 10 лет колонии.

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