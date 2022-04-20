Жителя Калужской области осудили на восемь лет за пять килограммов наркотиков
В Обнинске 23-летний мужчина приговорен к восьми годам лишения свободы за попытки продать наркотики. Всего у него изъяли боле пяти килограммов запрещенных веществ, сообщили в среду, 20 апреля, в прокуратуре Калужской области.
Наркотики он оставлял в тайниках. Известно о шести таких случаях.
Отбывать наказание виновник будет в колонии строгого режима.
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